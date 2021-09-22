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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin yurt algısına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu açıklamasında: "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, milletimizi kandırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:56
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' algısına net yanıt: İstismara izin vermeyeceğiz!

İşte Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları:

'182 BİNDEN 720 BİNE YÜKSELMİŞ BİR KAPASİTE VAR'

2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var.

2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022'de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı.

'MİLLETİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

'BU HAFTA 35 BİN YEDEK YERLEŞTİRME YAPTIK'

Pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki oranlara hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 binde oldu. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, 1 ay sonra arkadaşlarıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyan… Gençlik dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi inşallah en güzel şekilde yakalayacağız.

Yıllardır bu sürecin en mükemmel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef konuyu istismar eden muhalefet anlayışı bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir.


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