Başkan Erdoğan ve Ak Partilileri tehdit etmişti! Mahkeme yolu göründü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkede devrim gerçekleşirken buna karşı çıkan bürokrasiye çöreklenmiş çeteler AK Parti'ye ve millete karşı kanlı saldırılarda bulundu. Buna siyasi olarak destek veren CHP her zaman millete karşı ülkeyi esir alan gladyo yapılanmasının yanında durdu.



Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından adeta nefret kusmuş Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine skandal tehditler savurmuştu.



'KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ'



Emir, 'Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.



'BU KAVGAYI ETİMESGUT'TAN ATEŞLEYECEĞİZ'



Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.



BU NASIL SÖZLER: KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ



Bizim bir sloganımız var; korkmayacağız, yılmayacağız susmayacağız değil, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



AK Parti Etimesgut ilçe teşkilatı, Başkan Erdoğan ve AK Partililere hakaret ve tehditleriyle ilgili CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Emir'in kullandığı skandal ifadelere yer verildi.

