USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Siyaset
Başkan Erdoğan ve Ak Partilileri tehdit etmişti! Mahkeme yolu göründü!

Başkan Erdoğan ve Ak Partilileri tehdit etmişti! Mahkeme yolu göründü!

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri skandal bir üslupla tehdit etmişti. İktidara gelmeleri durumunda Başkan Erdoğan'a oy veren AK Partililerin kökünü kazıyacaklarını iddia eden Emir'e tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Etimesgut ilçe teşkilatı ve vatandaşlar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:30
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:49
Başkan Erdoğan ve Ak Partilileri tehdit etmişti! Mahkeme yolu göründü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkede devrim gerçekleşirken buna karşı çıkan bürokrasiye çöreklenmiş çeteler AK Parti'ye ve millete karşı kanlı saldırılarda bulundu. Buna siyasi olarak destek veren CHP her zaman millete karşı ülkeyi esir alan gladyo yapılanmasının yanında durdu.

Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından adeta nefret kusmuş Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine skandal tehditler savurmuştu.

'KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ'

Emir, 'Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.

'BU KAVGAYI ETİMESGUT'TAN ATEŞLEYECEĞİZ'

Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.

BU NASIL SÖZLER: KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ

Bizim bir sloganımız var; korkmayacağız, yılmayacağız susmayacağız değil, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AK Parti Etimesgut ilçe teşkilatı, Başkan Erdoğan ve AK Partililere hakaret ve tehditleriyle ilgili CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Emir'in kullandığı skandal ifadelere yer verildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı