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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Z kuşağı kimin yanında gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Z kuşağı kimin yanında gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de yaptığı konuşmada Z kuşağıyla ilgili "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında' Burada, burada" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:27
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Z kuşağı kimin yanında gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesilirken, Mersinliler Cumhurbaşkanı'na büyük ilgi gösterdi.

'Z KUŞAĞI BURADA BURADA'
Mersin'de gençlerin açtığı, 'A'dan Z'ye bütün kuşaklar buradayız' pankartının dikkat çektiği toplantıda Erdoğan, muhalefete Z kuşağı üzerinden yüklendi.

Z kuşağının muhalefetin yanında olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, 'Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada.' dedi.

'GENÇLERİMİZİN IŞILDAYAN GÖZLERİNİ HİÇBİR MAKAMA DEĞİŞMEYİZ'
Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Gençler, Allah'ıma hamd ediyorum. Sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için hamd ediyorum. Birileri diyor ki, Z kuşağı, Y kuşağı bunların hepsi muhalefetin yanında... Burada, burada! Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz. Biz milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz.'


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