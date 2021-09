Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyatlar ile ilgili çok net mesaj: Bunun önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de 2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı programı çerçevesinde esnaf buluşmasında açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran Anadolu'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılıdır.



Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emreler ile, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkiilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın belkemiği olmuştur.



Tarihçiler Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder.



Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.



Öyle ki, İbn-i Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı anlayamayız. Farabi'yi, Biruni'yi bilmeden matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib'i İbn-i Haldun'u anlamadan siyaset bilimini konuşamayız.



Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.



Ahi Evran, Mevlana döneminde, Hacı Bektaş döneminde yaşamıştır. Mevlana'ya siz ne yaparsınız diye sormuşlar, 'Allah diyip döneriz' demiş. Hacı Bektaş, 'Allah der dururuz' demiş. Ahi Evran'a da aynı soruyu sormuşlar, Ahi Evran, 'Allah der çalışırız' demiş. Bu cevapların hepsi de aynı menzile giden üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir hikmeti işaret ediyor.



Mesela demiri döven bir zanaatkar o demir ile birlikte nefsini de terbiye eder. Deriyi, ağacı işleyen bir zanaatkar Rabbi'ne olan şükrünü de nakşeder. Esnaf aynı zamanda bir muhitin gözü, kulağı, hamisi, yol göstericisidir.



Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü sanayicilerimizin, işadamlarımızın hikayesi bir dükkandan başlar. Esnafımızı, milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Rızık Allah'tandır diyen, dükkanını, atölyesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez.



Devirler geçse de, dünya değişse de, değişmeyecek olan bizim, birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Bu millet ne imtijhanlardan geçti, ne badireler atlattı. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde her şeyin üstesinden geldik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz. Dünyayı sarsan, ekonomik açıdan tüm ülkelere darbe vuran bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu salgın tüm dünya gibi bizi de etkiledi. En çok etkilenenlerin başında esnafımız ve ticaret erbabımız geliyor. Maliyeti bir yana, can kayıplarımız canımızı, yüreğimizi yakıyor.



Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçalarını 2 sene erteledik.



2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL, kredi kullanan esnaf sayısı 985 bine yaklaştı. Kapanma tedbirleri sürecinde yaşanan kayıpları karşılamak için 4.3 milyar TL'lik ödeme yaptık.



Ödenemeyen kredilere mücbir sebep nedenini ekledik. 5 milyar TL'den fazla hibe verdik.



Neşet usta mekanı cennet olsun diyor ki: Kendi kendisinden utanmayan yeryüzünde kimseden utanmaz... Türkiye'nin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.



Aldığımız tedbirlerle dünyada en büyük büyüme oranlarına biz ulaştık, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Kimi ülkeler gibi kenarda hazır paramız olmamasına rağmen bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum.



Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Şeker pancarının alım fiyatını bu yıl ton başına 420 TL'dir. Yüzde 25'lik bir artış yaptık.