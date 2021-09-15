Merkez Bankası yabancı para karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.



200 BAZ PUAN ARTIRDI



Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.



VADESİZ VE 1 YILA KADAR VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDA ORAN YÜZDE 23'E YÜKSELDİ



Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.



1 yıl ve 1 yıldan daha uzun döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.