USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,45 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Ekonomi
Merkez Bankası yabancı para karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:30
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:35
Merkez Bankası yabancı para karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.

200 BAZ PUAN ARTIRDI

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

VADESİZ VE 1 YILA KADAR VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDA ORAN YÜZDE 23'E YÜKSELDİ

Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 yıl ve 1 yıldan daha uzun döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı