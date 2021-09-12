Leyl Suresinin Anlamı Nedir? Leyl Suresi Ne İçin Okunur? Leyl Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

Leyl Suresi adını ilk âyetinde geçen ve anlamı “gece” olan leyl kelimesinden almıştır. Bir diğer adı ile “Ve’l-Leyli izâ yağşâ” olarak bilinen Leyl suresi, Mekke döneminde inen surelerdendir. Sûrenin içerisinde cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasında bulunan ilişki anlatılır. Müslümanlar için oldukça önemli olan bu sure insan davranışlarının düzene girmesi adına tüm İslam alemi tarafından okunması gereken surelerden birisidir. Peki, Leyl suresinin anlamı nedir? İşte Leyl suresi Arapça ve Türkçe okunuşu





LEYL SURESİNİN OKUNUŞU



LEYL SURESİNİN TEFSİRİ



LEYL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU



LEYL SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?



1. Velleyli iza yağşa.2. Vennehari iza tecella.3. Ve ma halekazzekere vel'ünsa.4. İnne sa'yeküm leşetta.5. Feemma men a'ta vetteka.6. Ve saddeka bilhusna.7. Fesenüyessirühu lilyüsra.8. Ve emma men bahıle vestağna.9. Ve kezzebe bilhusna.10. Fesenüyessirühu lil'usra.11. Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.12. İnne 'aleyna lelhüda.13. Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.14. Feenzertüküm naren telezza.15. La yaslaha illel'eşka16. Elleziy kezzebe ve tevella.17. Ve seyücennebühel'etka.18. Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.19. Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.20. İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.21. Ve lesevfe yerda.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Leyl suresinin tefsiri aşağıdaki gibidir.(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, ﴾1﴿ Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, ﴾2﴿ Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, ﴾3﴿ Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. ﴾4﴿Bu yeminler, üzerine yemin edilen varlıkların değerini, onları yaratan gücün büyüklüğünü göstermekte; ayrıca gelecek konunun önemine dikkat çekmektedir. Allah Teâlâ, 3. âyetteki yeminle ilim ve kudretinin sonsuzluğuna ve sanatının üstünlüğüne işaret etmiştir. Zira aynı maddeden yaratılmış olan erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farkının şuursuz tabiat tarafından bir tesadüf eseri olarak meydana getirilmesi ihtimal dışıdır. 4. âyette, insanların çabalarının, yaptıkları işlerin türleri, nitelikleri ve amaçları bakımından başka başka olduğu belirtilerek sonucu etkileyecek asıl farklılığın cinsiyete değil davranışların mahiyetine bağlı olduğu ima edilmiş; sonraki âyetlerde ise bu çeşitli işlerin yararlı ve zararlı olanları tanıtılmıştır.1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.5, 6, 7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.8, 9, 10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.11. Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.14. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.15, 16. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.17, 18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.19, 20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Peki, Leyl suresinin faziletleri nelerdir ?Kim Leyl sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, râzı oluncaya kadar (istediğini) verir ve zorluklardan muâf tutar ve ona kolaylık verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki; “Kim bu süreyi okursa ve geregini de yaparsa,Allah razı olacağı şeyi ona ihsan eder,onu zorluktan kurtarır,kolay olana (cennete) ulaştıracak amelleri ona kolaylaştırır..180 kez Leyl suresi okuyan mal varlığına sahip olur.Gece veya gündüz yedi kez Leyl suresi okuyan kişinin korkuları geçer.Sara hastalarına Leyl suresi okunursa hasta Allah’ın izniyle şifa bulur.Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Leyl suresini (vird olarak) okursa (ve gereğini de yaparsa), Allah razı olacağı şeyi ona ihsan eder, onu zorluktan kurtarır.İslami kaynaklar doğrultusunda bu şekilde açıklanmıştır.