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FBI, 11 Eylül'e dair gizli belgeleri yayınladı!

FBI, 11 Eylül'e dair gizli belgeleri yayınladı!

11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) araştırmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 20. yılında gün yüzüne çıktı.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 10:44
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 10:51
FBI, 11 Eylül'e dair gizli belgeleri yayınladı!

ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı vermişti.

'Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini' hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki saldırılarının 20. yıl dönümünde sözünü yerine getirdi.

FBI YAYINLADI

FBI tarafından yayınlanan 'çok gizli' 11 Eylül belgeleri için şu ifadeler kullanıldı:

'Bu materyal, 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılarla ilgili bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılmasıyla ilgili olarak (ABD Başkanı Joe Biden tarafından) 3 Eylül 2021'de imzalanan yürütme emrine karşılık olarak yayımlanıyor.'

Paylaşılan ‘gizli belgeler'de 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından “ikisine” yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşı hakkında yapılan çalışmaların ayrıntıları yer alıyor.

SUUDİ İSTİHBARAT AJANI SUÇLANDI

Belgelerde, Ömer el-Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles'ta öğrenci olan Ömer el-Bayumi'den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler' arasında yer alıyor.

El-Bayumi'nin, 11 Eylül'de adı geçen iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağladığı iddia ediliyor.

Bayumi'nin Bin Ladin ailesini tanıdığı ve onlarla iletişimini sürdürdüğü iddia edilen Usame Bassnan ile temas kurduğu da söyleniyor.



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