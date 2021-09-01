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1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Paralimpik Oyunları’nın tamamlanmasına 4 gün kala bugün birbirinden farklı alanlarda yarışan onlarca sporcumuz ekrana gelecek. İşte 1 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:29
1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinirken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 1 Eylül Çarşamba Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı

1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı

1 Eylül 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATICILIK

R3 Karışık Havalı Tüfek –Elemeler

03.30 Çağla Baş

Erhan Coşkunar

Savaş Üstün

R5 Karışık 10M Havalı Tüfek-Elemeler

05.30 Hakan Çevik

OKÇULUK

Kadınlar W1 Makaralı Yay-Elemeler

03.47 Fatma Danabaş

MASA TENİSİ

Kadınlar C9-10 Takım- Çeyrek Final

04.00 Brezilya- Türkiye

YÜZME

Erkekler S5 50M Serbest-Elemeler

04.31 Koral Berkin Kutlu

ATLETİZM

Kadınlar TS4 100M-Elemeler

06.15 Zübeyde Süpürgeci

Erkekler T13 400M –Elemeler

14.19 Hakan Cira

Kadınlar T53 100M –Final

14.37 Hamide Doğangün

TS BASKETBOL

Erkekler –Çeyrek Final

06.30 ABD-Türkiye

GOLBOL

Kadınlar- Çeyrek Final

07.15 Türkiye- Avustralya


1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı

1 Eylül 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Program1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı


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