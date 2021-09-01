1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Paralimpik Oyunları’nın tamamlanmasına 4 gün kala bugün birbirinden farklı alanlarda yarışan onlarca sporcumuz ekrana gelecek. İşte 1 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinirken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 1 Eylül Çarşamba Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı…