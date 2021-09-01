1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları heyecanı nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Paralimpik Oyunları’nın tamamlanmasına 4 gün kala bugün birbirinden farklı alanlarda yarışan onlarca sporcumuz ekrana gelecek. İşte 1 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!