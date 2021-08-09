Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında, devam eden yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"267 YANGIN KONTROL ALTINDA"



"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında" diyen Bakan Pakdemirli, Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangınının devam ettiğini ifade etti.



Köyceğiz'deki yangının vadiye hapsolmuş şekilde devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor." dedi.



"E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLİRLER"



Bakan Pakdemirli ayrıca, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.