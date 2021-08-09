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MYK bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada iki kritik konu var!

MYK bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada iki kritik konu var!

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu(MYK) bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının gündemini Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınları oluşturuyor.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:09
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
MYK bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada iki kritik konu var!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK toplantısında masada çok kritik maddeler var.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR


Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi ile mücadele ve alınan önlemlerin sahada yansıması olacak. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle AK Parti kurmayları ve milletvekilleri sahaya indi ve çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri toplantıda ele alınacak.

AK Parti, 14 Ağustos'ta 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Orman yangınları nedeniyle bu yıl kuruluş etkinliğinin daha sade bir şekilde yapılması planlanıyor.

Toplantıda 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'te öncelikli olarak hangi yasal düzenlemelerin ele alınacağına ilişkin planlama yapılacak.

SEÇİM BARAJI, SİYASİ PARTİLER YASASI VE ANAYASA


AK Parti yeni, sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın hem anayasa çalışması hem de Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Ak Parti MykMyk Toplantısı


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