Halsizlik neden olur? Halsizlik için ne yapmalı?

Halsizlik, günümüz hastalıkları arasında en yaygın olanlardan biridir. Pek çok kişi “halsizlik hangi hastalıkların belirtisi, halsizlik neden olur” gibi soruların yanıtını arıyor. Yorgunluk ve halsizlik birden fazla hastalığa bağlı olarak görülebilir. Ancak çağımızda, kişiler günlük yaşamın koşturmasıyla baş etmeye çalışırken birde üzerine hastalıklar gelince aşırı halsizlik sorunuyla karşılaşabiliyor. Peki halsizlik için ne yapmalı? Halsizlik hangi hastalıkların belirtisi? Halsizlik neden olur? Sizler için halsizlik sorununa dair tüm detayları yazdık.





Halsizlik Neden Olur?



Halsizlik Nasıl Tedavi Edilir?



Halsizlik Şikayetinde Hangi Testler Yaptırılır?



Halsizlik sorunu pek çok hastalığın altında yatan bir belirti olabilir. Halsizlik şikayeti olan kişilerde anemi, troid bezinin az ya da çok çalıştığı hastalıklar, kronik hastalıklar ve hatta kanser bulgusuna bile rastlanabilir. Ayrıca günlük kullanılan alerji ilaçları gibi haplar da halsizlik sorununu tetikleyebilir. İşte halsizliğe sebep olan hastalıklar ve durumlar:-Uykusuzluk-Uyku apnesi-Kansızlık-Tiroid hastalıkları-İdrar yolları enfeksiyonu-Böbrek hastalıkları-Karaciğer hastalıkları-Kalp hastalıkları-Akciğer hastalıkları-Vitamin eksiklikleri-Kanser-İnsülin direnci-İlaç kullanımı-Yetersiz beslenme sonucu enerji azlığı-Aşırı kafein tüketilmesi-Yeterli su içilmemesi-Aşırı egzersiz-Aşırı alkol tüketimiHalsizlik tedavisi için öncelikle sorunun kaynağının bulunması gerekir. Halsizliğe sebep olan etkenler bulunduğunda halsizlik tedavisi de başlar. Ancak herhangi bir hastalığın neden olmadığı durumlar da mevcuttur. Mevsim geçişleri, ruhsal bozukluklar, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme de halsizliğe yol açabilir. Halsizlik şikayeti ile doktora gidildiğinde doktor halsizliğin altında yatan sebebi belirler ve tedaviyi buna göre uygular. Bu nedenle her halsizlik sorununun tedavisi bir değildir.Halsizlik sorunu için yapılacak testler arasında kan, tiroid ve şeker testleri bulunmaktadır.Aşırı halsizliğin altında yatan ciddi bir hastalık bulunmuyorsa, birkaç yöntemle halsizlikten kurtulabilirsiniz.Hareketsiz bir yaşam ve sağlıksız beslenme halsizlik sorununa yol açabilir. Bu nedenle spor yapmak vücudunuzu harekete geçirerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Vücudun daha zinde olmasına yardımcı olur.Yoğurt güçlü bir protein kaynağıdır. Vücudun bağışıklık sistemini olumlu etkiler. Ayrıca probiyotik bakımından da oldukça zengindir. Halsizlik hissettiğinizde yoğurt tüketmek, enerjinizin yerine gelmesini sağlayabilir.Fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişlerin besin değeri yüksektir. Halsizlik sorunu hissettiğinizde bu kuruyemişleri tüketmek enerjinizi yükseltecektir.vesorularının yanıtını sizler için bir araya getirdik.