Yaz aylarında kullanılan klimalar gereken hijyen kurallarına uymazsa çeşitli problemlere sebep olabilmektedir. Klima hastalığı adı verilen hastalığa sebep olan bakteriler solunum yolları ile bulaşmaktadır. Peki, klimadaki mikroorganizmalardan meydana gelen klima hastalığı nedir? Klima hastalığının tedavisi nasıldır?





Klima Hastalığı Nedir?



Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Klima Hastalığı Tedavisi Nasıldır?



Klima Hastalığından Korunmak için Neler Yapılabilir?



Klima hastalığı bir çeşit zatürreye verilen isimdir. Bir başka isimle lejyoner hastalığına pneumophila bakterisinin sebep olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle havada tutunan bir su damlacığı yoluyla insana geçer. Klima, sıcak su havuzu veya duş gibi ortamlarda üremiş olan bakteri, solunum yoluyla insanlara geçer. İnsandan insana bulaşamayan bu bakterinin antibiyotik ile tedavi edilmesi mümkündür. Peki,Klima hastalığının yaz aylarında yaygın olarak görülmesi sebebiyle klima hastalığı belirtileri alanında uzman doktorlar tarafından belirtilmiştir. Peki, yaygın olarak görülenAteşHalsizlikEklem ağrısıGeçmeyen öksürükBalgam çıkarma ihtiyacıBalgam çıkarmada zorlukBaş ağrısıBilinç bulanıklığıNefes darlığıUykuya meyilli olmakKlima hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Peki, oldukça ciddi semptomlara sebepolanKlima hastalığının engellenebilmesi için yaşanılan ev ve otellerde yer alan klima sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi son derece önemlidir. Doktorun muayene sonrasında klimayı göz önünde bulundurması ve değerlendirmeyi bu yönde gerçekleştirmesi klima hastalığının teşhisi açısından oldukça önemlidir. Klima hastalığının tedavisinde antibiyotik kullanımı gerçekleştirilmektedir.Klima hastalığından korunmak için birbirinden farklı pek çok yöntem uygulamak mümkündür. İşte alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusundsorusunun cevabı!• Klimaların düzenli olarak bakımı ve temizliği gerçekleştirilmelidir.• Bakteri filtresi tercih edilmelidir.• Ortamın aşırı derecede soğutulmaması gerekmektedir.• Klimaların üflediği havaya direkt olarak maruz kalınmamalıdır.Klima hastalığı belirtileri görülmesi durumunda ise hastalığın ciddi boyutlara ulaşmaması adına hastalığın tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.