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Klima Hastalığı Nedir? Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Klima Hastalığı Nedir? Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Sıcak havalarda odaların ısısını düşürmek adına özellikle yaz aylarında klimalar kullanılmaktadır. Ancak klimalar kullanıldığı sürece çeşitli sorunlar meydana gelmektedir. Mikroorganizmalara yol açan klimalar yaz ayı boyunca klima hastalığını ortaya çıkmaktadır. Peki, klima hastalığı nedir? Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı bulaşıcı mıdır?

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:31
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:35
Klima Hastalığı Nedir? Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Yaz aylarında kullanılan klimalar gereken hijyen kurallarına uymazsa çeşitli problemlere sebep olabilmektedir. Klima hastalığı adı verilen hastalığa sebep olan bakteriler solunum yolları ile bulaşmaktadır. Peki, klimadaki mikroorganizmalardan meydana gelen klima hastalığı nedir? Klima hastalığının tedavisi nasıldır?

Klima Hastalığı Nedir?


Klima hastalığı bir çeşit zatürreye verilen isimdir. Bir başka isimle lejyoner hastalığına pneumophila bakterisinin sebep olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle havada tutunan bir su damlacığı yoluyla insana geçer. Klima, sıcak su havuzu veya duş gibi ortamlarda üremiş olan bakteri, solunum yoluyla insanlara geçer. İnsandan insana bulaşamayan bu bakterinin antibiyotik ile tedavi edilmesi mümkündür. Peki, klima hastalığından korunmak için neler yapılabilir?

Klima Hastalığı Nedir?

Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?


Klima hastalığının yaz aylarında yaygın olarak görülmesi sebebiyle klima hastalığı belirtileri alanında uzman doktorlar tarafından belirtilmiştir. Peki, yaygın olarak görülen klima hastalığı belirtileri nelerdir?

Ateş

Halsizlik

Eklem ağrısı

Geçmeyen öksürük

Balgam çıkarma ihtiyacı

Balgam çıkarmada zorluk

Baş ağrısı

Bilinç bulanıklığı

Nefes darlığı

Uykuya meyilli olmak

Klima hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Peki, oldukça ciddi semptomlara sebep
olan klima hastalığı tedavisi nasıldır?

Klima Hastalığı Tedavisi Nasıldır?


Klima hastalığının engellenebilmesi için yaşanılan ev ve otellerde yer alan klima sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi son derece önemlidir. Doktorun muayene sonrasında klimayı göz önünde bulundurması ve değerlendirmeyi bu yönde gerçekleştirmesi klima hastalığının teşhisi açısından oldukça önemlidir. Klima hastalığının tedavisinde antibiyotik kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Klima Hastalığından Korunmak için Neler Yapılabilir?


Klima hastalığından korunmak için birbirinden farklı pek çok yöntem uygulamak mümkündür. İşte alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda klima hastalığından korunmak için neler yapılabilir sorusunun cevabı!

• Klimaların düzenli olarak bakımı ve temizliği gerçekleştirilmelidir.

• Bakteri filtresi tercih edilmelidir.

• Ortamın aşırı derecede soğutulmaması gerekmektedir.

• Klimaların üflediği havaya direkt olarak maruz kalınmamalıdır.

Klima Hastalığı Nedir?

Klima hastalığı belirtileri görülmesi durumunda ise hastalığın ciddi boyutlara ulaşmaması adına hastalığın tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Klima Hastalığından Korunmak Için Neler Yapılabilir?Klima Hastalığı Tedavisi Nasıldır?Klima Hastalığı Belirtileri Nelerdir?Klima Hastalığı Nedir?


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