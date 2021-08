Ağrı kesici denilince akla gelen birkaç ilaçtan biri olan minoset, günümüzde oldukça sık kullanılan bir ağrı kesicidir. Birçok kişi anlık olarak yaşadığı ağrıları gidermek için bu ilaca başvurmaktadır. Sık kullanılması hakkında birçok soru işareti de doğurmaktadır. İnsanlar minosetin tam olarak ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, hamilelik sırasında kullanılma biçimi gibi soruları internet üzerinden araştırmaktadır. Peki hamileler Minoset kullanabilir mi? Hamilelikte Minoset kullanmak zararlı mı? Minoset ağrı kesicinin yan etkileri neler? Sizler için bu soruları yanıtladık



Minoset ilacı 500 mg tabletleri vasıtasıyla vücudumuzda meydana gelen bakteri kaynaklı ateşlenme veyahut kronik ağrıların geçirilmesinde oldukça etkili bir ilaç türüdür. Sürekli olarak kullanıma uygun olmayan minoset genellikle baş ağrısı gibi devamlı gerçekleşmeyen rahatsızlıklarda etkili bir ilaç türüdür. Bir paket minoset ilacının içerisinde 20 adet 500 mg'lık tabletler bulunmaktadır.Minoset ağrı kesici ilacı çok şiddetli ve kritik olamayan ağrılarda kullanılan ve kullanıldığı zaman ağrının bulunduğu bölgedeki sinir uçlarının uyuşturarak kişiyi ağrıdan veyahut ateşten kurtarır. Yaklaşık dört saat boyunca kişiye ateş ve ağrıdan kurtaran minoset, dört saatin sonunda yavaş yavaş etkisini kaybeder.Minoset 500 mg tablet özellikle yemeklerden yarım saat sonra tüketildiği taktirde etkisini daha da arttırdığı bilinmektedir. Sürekli kullanıma uygun olmayan minoset ilacı, rahatsızlığın olduğu zamanlarda kullanılır. Çocuklarda ki kullanımı yetişkinlere göre farklılık gösteren minoset ağrı kesici ilacı, çocuklarda şu şekilde kullanılır:Eğer çocuk 12 yaştan büyük ise günde en fazla 4 gram yani 8 adet 500 mg'lik tablet kullanılabilir.Eğer çocuk 12 yaştan küçük ise günde en fazla 2 gram yani 4 adet 500 mg'lik tablet kullanabilir.El, ayak, yüz, bilek ve dudaklarda şişkinlik,Deride kaşıntıDeri de döküntüDeri altında su toplamasıDeri üzerinde kızarıklık.Hamile kadınlar, hamilelik esnasında ilaç kullanımına dikkat etmelidir. Doktorlarının önerisi dışında herhangi, bir ilaç tüketimi olmamalıdır. Kullanılan yanlış ilaçlar hem anne hem de bebeğe zarar verebilir.Minoset ilacı her ne kadar basit ateş ve ağrılarda kullanılsa da hamileler için kullanımı pek önerilmemektedir. Özellikle Minoset Plus ilacının hamileler tarafından kullanılması sakıncalı görülmektedir. Fakat doktorlar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda zorunlu hallerde minoset ilacının kullanılmasına onay verilmektedir. Hamileliğin yanı sıra, Minoset Plus ilacı emziren anneler için de önerilmemektedir. Özellikle bebek ve annenin kendi sağlıkları için bu duruma azami derecede dikkat etmesi gerekmektedir. İçinde barındırdığı kafein sebebiyle anne sütüne karışabilen minoset ilacı, bebekte çeşitli problemelere sebebiyet vermektedir. Bu problemlerin başında bebekte görülen huzursuzluk ve uykusuzluk gibi negatif durumlar gelmektedir.sorusunun yanıtı uzmanlar tarafından bu şekilde açıklanmıştır.