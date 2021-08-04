USD (Alış - Satış) : 8,42 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,99 - 10,01
Ana Sayfa.
Güncel
Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı!

Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı!

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik etti. Toplantıda Kuvvet Komutanlarının son durumları değerlendiriliyor, terfi ve atamalar ele alındı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek atamalar, terfiler ve kararların duyurulacağı açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli edildiğini, yerine 1.Ordu Komutanı Musa Avsever'in getirildiğini bildirdi. Kalın, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının yaş haddi sürelerinin uzatıldığını bildirdi.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:54
Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Kritik toplantının gündemi terfiler ve atamalar oldu. Kuvvet Komutanlarının son durumu da toplantıda değerlendirildi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü, açıklama bekleniyor.

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Saatler 12.20'yi gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Külliye'de toplantıya başladı. Toplantının ardından terfiler, atamalar ve diğer kararlar duyurulacak. 2 saat süren toplantı 14.20 sıralarında sona erdi.

İŞTE YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

Yüksek Askeri Şura sonrası beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli edildiğini, yerine ise 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in getirildiğini bildirdi.


Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süreleri uzatılmıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN VE YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'DE

Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Atatürk mozalesine çelenk bıraktı.

Erdoğan'ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet, Mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de


BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.





Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun.

ORGENERAL GÜLER'İN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor. Güler, yaş haddini ve bekleme süresini henüz doldurmadı.

ÜMİT DÜNDAR'IN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ


Toplantıda bir diğer görüşülecek konu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliliğe sevki oldu. Dündar görev süresi ve yaş haddini doldurdu. Dündar göreve devam mı edecek yoksa emekli mi olacak, toplantıda netleşti, açıklama ile duyurulacak.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?


Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verildi.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: TERFİLER VE ATAMALAR


YAŞ toplantısının en önemli gündem maddesi atamalar ve terfiler oldu. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Öte yandan kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlandı.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?


Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı