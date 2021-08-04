Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı

Milas'ta termik santrale ilerleyen yangın kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgar yeniden hızlanınca alevler büyüdü. Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, hidrojen tankları her ihtimale karşı boşaltıldı. Ayrıca bölgede tampon oluşturmak amacı ile ağaçlar kesildi, hendek oluşturuldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez inceleme yapmak için bölgeye geldi. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...



TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA

HENDEKLER KAZILDI ÖNLEMLER ALINDI





HİDROJEN TANKLARI BOŞALTILDI

2 UÇAKLA HAVADAN MÜDAHALE

BAKAN DÖNMEZ BÖLGEDE

KIZKUMU PLAJININ ETRAFINDAKİ DAĞLARI SARDI

TOMA'LAR MÜDAHALE ETTİ: 80 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ

Milas'ta sabah saatlerinde rüzgarın olmaması nedeniyle ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden şiddetlendi. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüyerek yayılırken, bölgeyi yoğun duman tabakası kapladı. Ekipler canla başla mücadeleyi sürdürürken, termik sasntral ile alevler arasındaki mesafe 500 metreye kadar düştü.Muğla Milas'ta çıkan yangın Türkevleri mahallesine, Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendek kazıldı.Türkoğlu Mahallesine doğru ilerleyen alevler Kemerköy Termik Santralini tehdit ediyor. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendekler kazıldı, Hidrojen tankları boşaltıldı. Santral yönetimi bütün tedbirlerini alarak teyakkuz haline geçti. Kemerköy Termik Santral yönetimi yaptığı açıklamada bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı.Termik Santral olarak bir yandan bölgedeki yangınlara gerekli desteği verirken, diğer yandan da santral bölgesinde söndürme ekiplerinin yanı sıra kendilerinin de her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına yaklaşan alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan su atılıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye gitti.Marmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor.Ekipler, nem oranının yüzde 10, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreleri bulduğu bölgede, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.Marmaris'te devam eden yangında, bugün saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkisinde alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Mahalleli 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA sık ağaçlarla kaplı alanda alevlere müdahale etti. TOMA'ların uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. 2 saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için Amos mevkisinde bekletilmeye başlandı.O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü" dedi.