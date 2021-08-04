Baht Oyunu 7. Bölüm izle! Baht Oyunu 7. Bölümde neler oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm özeti

Baht Oyunu 7. Bölüm dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümüyle evlere konuk olan Baht Oyunu izleyiciler tarafından oldukça merak edilen bir dizi haline geldi. Dizinin bölümünü kaçıran ise “Baht Oyunu 7. Bölüm izle, Baht Oyunu 7. Bölüm özeti” gibi araştırmalar yapıyor. Ada için zor bir süreci anlatan Baht Oyunu 7. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin beğenisini topladı. Peki Baht Oyunu 7. Bölümde neler oldu? Sizler için Baht Oyunu 7. Bölüm özetini yazdık.





Baht Oyunu 7. Bölümde Neler Oldu?



Baht Oyunu 7. Bölüm İzle



Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!



Baht Oyunu Oyuncuları Kimler?



Baht Oyunu 7. Bölümde, Bora'ya söylediği yalanlar nedeniyle suçluluk hissetti ve işten ayrılmaya karar verdi. Celal'in şirkete gelişi ise Ada için işleri zorlaştırdı. Rüzgar ve Ada'nın evlilik sırrının ortaya çıkmasına çok az kalmıştır.'Beyaz evlilik' yazısından dolayı konuyu irdeleyen Celal bey, Ada'yı şirkete zorla götürür ancak Ada ise onun açık vermemesi için bin bir türlü oyuna başvurur. Ada çabalamaktan yorulur ve zor bir karar verir.Bora'ya söylediği yalanlar nedeniyle suçluluk hisseder ve işten ayrılmak istediğini söyler. Bora ise Ada'nın bu kararıyla sarsılır ve çok kızar. Ada'nın hayallerinden neden vazgeçtiğini sorgulamaya başlar. Ada yeni bir iş ararken Bora'da ona karşı bütün güvenini kaybeder. Öte yandan Celal, Ada ve Rüzgar'ın evliliğini gözlemlemek için Ada'nın evini ziyaret eder ve ikili durumu idare edebilmek için rol yapmak zorunda kalır.Tüm bunların yanında Ada işten ayrıldığı için oldukça üzgündür ve suçluluk hissi geçmemiştir.Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu 7. Bölümü izlemek için kanalın internet sitesine girebilirsiniz. Baht Oyunu 7. Bölüm Kanal D internet sitesinde yayınlandı.Baht Oyunu 8. Bölümde Ada şirkete geri dönme kararı alıyor. Ada'nın işe geri dönmesiyle işler iyice çığırından çıkıyor ve Bora'yı zor günler bekliyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor ve bütün dengeleri bozuyor!Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hande Subaşı, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Ozan Dağgez, Tuğba Çom, Anıl Çelik, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi önemli isimler yer alıyor.aramalarına dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.