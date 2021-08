Midye Yemek Haram mı? Midye yemek günah mı? Diyanet’ten Açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında pek çok Müslüman; midye, karides, yengeç, kalamar, kurbağa gibi deniz ürünlerinin haram olup olmadığını merak etmeye başladı. Mide haram mı? sorusunun gündeme gelmesi sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi. Peki, midye haram mı? İşte ‘Midye yemek günah mı?’ sorusunun cevabı…





Midye Yemek Haram mı?



Midye Yemek Günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Açıklamasına Göre Mide Haram mı?



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Hanefi mezhebinde midye yemek haram olarak kabul edilir. Bu durumun sebebi midyenin balık suretinde olmaması ve balık sınıfına girmemesidir. Dolayısıyla balık suretinde olmayan deniz canlılarının tüketilmesi caiz değildir. Suda yaşayan hayvanlar arasında balık olması şartıyla tüm balıkların eti yenilebilir.Kimi İslam alimleri ise denizden çıkan her türlü hayvanın balığa benzediğini ve tüketilebileceğini söyler. Ancak bu konuda çeşitli görüşler vardır. Hanefi mezhebine göre kabuklu deniz canlılarının balık sayılmaması sebebiyle midyenin de tüketilmesi caiz değildir. Hanefi mezhebine göre balık türlerinin yenmesi helaldir. Fakat midye, ıstakoz, yengeç vb. gibi hayvanların tüketilmesi caiz değildir.İmam-ı Şafii bu konuda; denizden çıkan bütün mahlukatı, eğer ki sağlığımıza aykırı değilse ve de haram bir görüntü içinde değilse; yenilmesi caizdir diyor. Ancak Kur’an-ı Kerim’de domuz etinin yenmesi kesin bir dille haram olarak açıklanırken mide gibi kabuklu hayvanlar kesin bir dille haram denilmemiştir. Bu nedenle ‘Midye haram mı?’ sorusunun cevabı verilirken İslam alimleri arasında çeşitli görüş ayrılıkları yaşanıyor. Peki,Ayetlerde Allah; belirli bir türü ayırmadan veyahut başka hayvanlar gibi kesilme şartı koşmadan tüm deniz canlılarının helal olduğunu belirtmiştir. Hatta deniz canlılarına eziyet etmekten kaçınmak şartıyla yakalamak için her türlü ürünün kullanılabileceğinin iznini vermiştir. Bu esaslar doğrultusunda, midye gibi deniz hayvanları; Hanbeli, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre haram değildir. Hanefî mezhebine göre ise haram değildir ancak yenilmemesi önerilir.Hanefî mezhebine göre her çeşit balıketi yenilebilir. Kalkan balığı, yunus balığı, sazan balığı, yılan balığı bu gıdalara dahildir. Fakat, diğer su canlılarını yemek caiz değildir. Hanefî mezhebinin midyeyi mekruh saymasının sebebiyse yenilen kısımları itibariyle hoş olmamasıdır.Diyanet İşleri Başkanlığı İslam aleminden gelen ‘Midye haram mı?’sorusunun artması üzerine bu konuda açıklama gerçekleştirmiştir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre ‘’ sorusun cevabı;Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilecek yiyeceklerin helal olduğu bildirildi. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35). Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.