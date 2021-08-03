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Yaşam
Meteoroloji'den Karadeniz'e uyarı! Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Meteoroloji'den Karadeniz'e uyarı! Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Meteoroloji'den gelen son dakika verilerine göre Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Rüzgarın, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi beklenirken sıcaklıkların da normalin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Yaşam / 3 Ağustos 2021 Salı 11:04
Meteoroloji'den Karadeniz'e uyarı! Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,

Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 43
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40


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