Ferhat Arıcan Kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Türk Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi!

Milli Sporcu Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ile gündeme geldi. Büyük mücadelesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya getiren Ferhat Arıcan merak konusu oldu. Peki, Ferhat Arıcan kimdir? İşte Ferhat Arıcan'ın başarıları…
Ferhat Arıcan Kimdir?
28 Temmuz 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fwerhat Arıcan, jimnastik alanında Milli sporcumuzdur. İlkokul çağlarından itibaren kariyer hayatına başlayan Arıcan, ilk kez 10 yaşında jimnastik eğitimi almıştır. Singapur'da düzenlenen 2012 Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmış ardından 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi olmuştur. Birbirinden farklı pek çok senede başarı elde eden Arıcan, günümüzde ise Milli sporcularımız arasına girmeyi başarmıştır. Peki, Ferhat Arıcan kaç yaşında?
Ferhat Arıcan Kaç Yaşında?
2020 Tokyo Olimpiyarları'nda Jimnastik alanında ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan, 28 Temmuz 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı milli sporcu Ferhat Arıcan, 28 yaşındadır.
Ferhat Arıcan'ın Başarıları Nelerdir?
İşte Jimnastik alanında başarısı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adından söz ettiren ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın başarıları
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Altın Madalya
Katar
Artistik Cimnastik Dünya Kupası
26.06.2021
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Altın Madalya
Hırvatistan
Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
12.06.2021
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Altın Madalya
İsviçre
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
25.04.2021
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Bronz Madalya
Türkiye
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
28.12.2020
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Altın Madalya
Türkiye
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
28.12.2020
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Bronz Madalya
Beyaz Rusya
2. Avrupa Oyunları
30.06.2019
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2 Bronz, 1 Gümüş Madalya
Ukrayna
Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva
1.04.2019
Ferhat Arıcan Nereli?
Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur. Anne ve babası da İzmirli olan Ferhat Arıcan İzmirlidir.
Ferhat Arıcan hakkında merak edilen sorular
bu şekilde cevaplandırılmaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan bronz madalya kazanmıştır.