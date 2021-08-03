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Ferhat Arıcan Kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Türk Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi!

Ferhat Arıcan Kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Türk Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda jimnastik kategorisinde yarışan Ferhat Arıcan, Türk Olimpiyat tarihinde bir ilke imza attı! Milyonları gururlandıran ve aynı zamanda duygulandıran Ferhat Arıcan olimpiyatlardan bronz madalya ile ayrıldı. Küçük yaştan itibaren jimnastik ile ilgilenen ve kariyer hayatını bu düzen üzerine kuran Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında? Ferhat Arıcan nereli? İşte Ferhat Arıcan’ın hayat hikayesi…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 11:55
Ferhat Arıcan Kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Türk Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi!

Milli Sporcu Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ile gündeme geldi. Büyük mücadelesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya getiren Ferhat Arıcan merak konusu oldu. Peki, Ferhat Arıcan kimdir? İşte Ferhat Arıcan'ın başarıları…

Ferhat Arıcan Kimdir?


28 Temmuz 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fwerhat Arıcan, jimnastik alanında Milli sporcumuzdur. İlkokul çağlarından itibaren kariyer hayatına başlayan Arıcan, ilk kez 10 yaşında jimnastik eğitimi almıştır. Singapur'da düzenlenen 2012 Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmış ardından 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi olmuştur. Birbirinden farklı pek çok senede başarı elde eden Arıcan, günümüzde ise Milli sporcularımız arasına girmeyi başarmıştır. Peki, Ferhat Arıcan kaç yaşında?

Ferhat Arıcan’ın Başarıları Nelerdir?

Ferhat Arıcan Kaç Yaşında?


2020 Tokyo Olimpiyarları'nda Jimnastik alanında ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan, 28 Temmuz 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı milli sporcu Ferhat Arıcan, 28 yaşındadır.

Ferhat Arıcan'ın Başarıları Nelerdir?


İşte Jimnastik alanında başarısı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adından söz ettiren ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın başarıları;

Altın Madalya

Katar

Artistik Cimnastik Dünya Kupası

26.06.2021
---
Altın Madalya

Hırvatistan

Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

12.06.2021
---
Altın Madalya

İsviçre

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası

25.04.2021
---
Bronz Madalya

Türkiye

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

28.12.2020
---
Altın Madalya

Türkiye

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

28.12.2020
---
Bronz Madalya

Beyaz Rusya

2. Avrupa Oyunları

30.06.2019

---
2 Bronz, 1 Gümüş Madalya

Ukrayna

Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva

1.04.2019

Ferhat Arıcan Kaç Yaşında?

Ferhat Arıcan Nereli?


Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur. Anne ve babası da İzmirli olan Ferhat Arıcan İzmirlidir.

Ferhat Arıcan hakkında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan bronz madalya kazanmıştır.

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