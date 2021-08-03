Ferhat Arıcan Kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Türk Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi!

Milli Sporcu Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ile gündeme geldi. Büyük mücadelesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya getiren Ferhat Arıcan merak konusu oldu. Peki, Ferhat Arıcan kimdir? İşte Ferhat Arıcan'ın başarıları…





Ferhat Arıcan Kimdir?



Ferhat Arıcan Kaç Yaşında?



Ferhat Arıcan'ın Başarıları Nelerdir?



Ferhat Arıcan Nereli?



28 Temmuz 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fwerhat Arıcan, jimnastik alanında Milli sporcumuzdur. İlkokul çağlarından itibaren kariyer hayatına başlayan Arıcan, ilk kez 10 yaşında jimnastik eğitimi almıştır. Singapur'da düzenlenen 2012 Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmış ardından 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi olmuştur. Birbirinden farklı pek çok senede başarı elde eden Arıcan, günümüzde ise Milli sporcularımız arasına girmeyi başarmıştır. Peki,2020 Tokyo Olimpiyarları'nda Jimnastik alanında ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan, 28 Temmuz 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı milli sporcu Ferhat Arıcan, 28 yaşındadır.İşte Jimnastik alanında başarısı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adından söz ettiren ve bronz madalya kazananAltın MadalyaKatarArtistik Cimnastik Dünya Kupası26.06.2021---Altın MadalyaHırvatistanArtisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası12.06.2021---Altın MadalyaİsviçreAvrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası25.04.2021---Bronz MadalyaTürkiyeAvrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası28.12.2020---Altın MadalyaTürkiyeAvrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası28.12.2020---Bronz MadalyaBeyaz Rusya2. Avrupa Oyunları30.06.2019---2 Bronz, 1 Gümüş MadalyaUkraynaArtistik Cimnastik Uluslararası Turnuva1.04.2019Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur. Anne ve babası da İzmirli olan Ferhat Arıcan İzmirlidir.bu şekilde cevaplandırılmaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan bronz madalya kazanmıştır.