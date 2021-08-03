Bir kadın için daha endişeliyiz! Arkadaşları KPSS için bekledi ama gelmedi

Erzurum’da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.
31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.