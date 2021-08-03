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Yaşam
Bir kadın için daha endişeliyiz! Arkadaşları KPSS için bekledi ama gelmedi

Bir kadın için daha endişeliyiz! Arkadaşları KPSS için bekledi ama gelmedi

Erzurum’da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

Yaşam / 3 Ağustos 2021 Salı 15:01
Bir kadın için daha endişeliyiz! Arkadaşları KPSS için bekledi ama gelmedi

31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI


Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

Öte yandan iddiaya göre Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar'a yardım edin mesajları paylaşımında bulundu.


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