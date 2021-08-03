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Teknoloji
Apple sızdırılan iPhone tasarımları için öyle bir şey yaptı ki...

Apple sızdırılan iPhone tasarımları için öyle bir şey yaptı ki...

Apple, yeni tasarımlarının Çin vatandaşlarına sızdırılmasına karşı intihar mektupları göndermeye başladı.

Teknoloji / 3 Ağustos 2021 Salı 12:05
Apple sızdırılan iPhone tasarımları için öyle bir şey yaptı ki...

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir sızıntı kaynakları, birçok bilginin telefonlar tanıtılmadan önce elimize ulaşmasını sağlıyor.

Son zamanlarda ise bazı üreticiler, bu sızıntıları yapanlara karşı savaş açmış durumda. Örneğin geçtiğimiz aylarda Xiaomi ile yaptığı anlaşmayı ihlal eden ve telefonları sızdıran bir Çinli, 155 bin dolar ceza almıştı.

Benzer sorunlarla şimdi de Apple uğraşmak zorunda. ABD'li şirket, Çin vatandaşlarına sızdırılmış olan iPhone'un, sosyal medyada reklamlarının durdurulması için ihtar mektubu gönderdi.

APPLE UYARIYOR: TASARIMLARA GÜVENMEYİN


Apple, prototip ve bitmiş ürün arasında birçok değişiklik yaptığı için, sızdırılan tasarımla gerçek tasarım arasında büyük farklılıklar olabiliyor.

Bu konu hakkında uyarı yapan Apple, şirketlerin prototip tasarımlara güvenerek yeni iPhone'lara uygun olmayan aksesuarlar üretmesinin önüne geçmek istiyor.

Apple aksesuarlarının küresel pazarı 2019'da 19,9 milyar dolar değerindeydi. Rapora göre bu pazar, 2026 yılına kadar 27,4 milyar doların üzerine çıkacak.

Bu nedenle Apple, ciddi gelir elde ettiği aksesuar pazarında hatalı tasarlanmış ürün olmasını istemiyor.

Apple'ın teknoloji sızıntılarını durdurmak istemesinin bir diğer sebebi de tanıtım etkinliklerindeki sürprizlerin bir öneminin kalmaması.

Ancak tüm bu uğraşlara rağmen iPhone ve diğer birçok akıllı telefon modeli, tanıtım etkinliğinden haftalar önce internete sızdırılıyor.


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