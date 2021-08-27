27 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.



İşte 27 Ağustos Kovid-19 tablosu:



26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:



Türkiye'de 26 Ağustos'ta 297 bin 68 testte 19 bin 616 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 205 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 247 bin 97, 2'nci dozda 36 milyon 145 bin 891 ve 3'üncü dozda 8 milyon 167 bin 707 olmak üzere toplam 91 milyon 747 bin 545 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

