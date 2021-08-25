Trafikte 'L' işareti dönemi! Araçlarına takacaklar...

Avustralya'da yeni ehliyet sahibi sürücüler L işaretini araçlarına takmak zorunda. 'Learning' ifadesini temsilen takılan bu işaret, sürücünün acemi olduğunu belirtiyor ve diğer sürücülerin ona karşı anlayışlı olmasını sağlıyor.



Büyük şehirlerde trafik birçok kez içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Deneyimli sürücüler bile bu trafikte büyük sorunlarla karşılaşabiliyor.



Karmaşık trafikler en çok acemi sürücülerin işlerini zorlaştırıyor. Paniğe sevk olan sürücüler için işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.



Bu da birçok kez sürücüler arasında gerginlik yaratıyor.



AVUSTRALYA'DA 'L' İŞARETİ UYGULAMASI



Avustralya, sürücülerin birbirlerine karşı daha anlayışlı olması ve acemi sürücülerin zorluk çekmemeleri için 'L' işareti uygulamasını hayata geçirdi.



L işareti olan araçları acemi sürücülerin kullandığı anlaşılıyor. Böylece diğer sürücüler bu konuda acemi sürücülere karşı daha dikkatli ve anlayışlı oluyor.



VATANDAŞLAR TÜRKİYE'DE DE BENZER UYGULAMAYA SICAK BAKIYOR



A Haber, Avustralya'daki dikkat çeken uygulamayı vatandaşlara sordu. Vatandaşlar genel manada uygulamanın mantıklı olduğunu ve Türkiye'de de uygulanmasının iyi sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti.