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Mansur Yavaş'tan büyük skandal! Bulgaristan Türkleri'ni Afganlarla bir tuttu!

Mansur Yavaş'tan büyük skandal! Bulgaristan Türkleri'ni Afganlarla bir tuttu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, Bulgaristan Türklerini Afgan göçmenlerle bir tuttu. Türker Akıncı'nın, Mansur Yavaş'ın skandal sözlerine verdiği cevap ise milyonlarca beğeni aldı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:21
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:36
Mansur Yavaş'tan büyük skandal! Bulgaristan Türkleri'ni Afganlarla bir tuttu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, yeni bir skandala imza attı. Afgan göçmenlerle ilgili açıklama yaparken 'Bulgaristan'dan gelen göçmenler gitti' diyen Mansur Yavaş, Afganlarla Bulgaristan Türklerini bir tuttu.

SERT YANIT!

Mansur Yavaş'ın skandal sözlerine Türker Akıncı'dan sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından 'Mansur Yavaş “Bulgaristan'dan gelen göçmenler gitti” dedi.
Yahu biz Bulgaristan'dan gelen Türkleriz. Ne gitmesi! Bu vatan bizim!' açıklamasını yapan Türker Akıncı paylaşım rekoru kırdı.



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