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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:42
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
 
 
 


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