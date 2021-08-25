CHP'nin yalan danışmanı Sedef Kabaş'tan Başkan Erdoğan'a 'lüks yat' iftirası

Sosyal medyada yalan haberlerle adından sıkça söz ettiren CHP yandaşı Sedef Kabaş bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatın Başkan Erdoğan'a aitmiş gibi gösteren Kabaş, "Bir ülke var; Onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon$ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip İkisi aynı ülke olamaz, değil mi?'' sözleriyle algı operasyonu başlattı. Sedef Kabaş'ın bu yalanı sosyal medyada hızla dolaşıma sokuldu.



FİRMA YABANCI BİRİ İÇİN ÜRETİLDİĞİNİ DOĞRULADI

Üretici firma, ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.







İddialarda paylaşılan görsel ise yatın geçtiğimiz ay, denize indirmek için gerçekleştirilen nakil işlemine ait. Ayrıca Antalya'da Alia Yachts tarafından üretilen yat sahibine teslim edilmeden 22-25 Eylül'de Monaco Yacht Show'da sergilenecek.



KABAŞ CHP'NİN YALAN DANIŞMANI

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın aylar önce ortaya çıkan bir konuşmasında adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken, ''Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.







KENDİ YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı.