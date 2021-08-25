25 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.



25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:



24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:



Türkiye'de 24 Ağustos tarihinde 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.





"SEVDİKLERİMİZ İÇİN AŞI OLUP TEDBİRLERE UYALIM"



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

