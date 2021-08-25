USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,86
Ana Sayfa.
Sağlık
25 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

25 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı...

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:34
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:35
25 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 24 Ağustos tarihinde 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.


"SEVDİKLERİMİZ İÇİN AŞI OLUP TEDBİRLERE UYALIM"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı