Mansur Yavaş, 'usülsüz ihale' sorusu karşısında ne cevap vereceğini şaşırdı!

Habertürk Tv canlı yayınına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Prizma adlı inşaat firmasının, medikal sektörünün ihalesine katıldığını, bunun da usülsüz olduğunu söylemişti. Fatih Altaylı, Yavaş'a, Gökçek'in iddiasını sordu.



Eveledi, geveledi, cevap bulamadı!



Mansur Yavaş, soruya cevap verdiği ilk cümlesine, Gökçek'in gündeme getirdiği ihalenin pandemi döneminde yapıldığını söylerek başladı. İhalenin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçtiğini ifade eden CHP'li Yavaş, söyleyecek bir şey bulamayınca, biraz duraksadıktan sonra, 'Gökçek bunu neden şikayet etmemiş?' diye sordu. Kullandığı anlamsız kelimelerle soruyu geçiştirmeye çalışan Yavaş, tekraren, 'Enteresan değil mi? Bunu neden şikayet etmiyor? Hayır etseydi herhalde, bu usülsüzlük yapan personelden birisinin ifadesi alınırdı. Değil mi?' dedi. Altaylı araya girerek ihalenin canlı yayınlanıp, yayınlanmadığını sordu. Önce 'canlı yayınlandı' cevabını veren Yavaş, geri adım atarak, 'Yani bir kişi katılmış. Bakmam lazım.' diye konuştu.



Konuştukça saçmalayan Mansur Yavaş, şöyle devam etti: 'Ben şunu söylüyorum. Yani, bir iddianız varsa gidip savcılığa verecekseniz. Benim memurum yanlış yapamaz mı? Yapar. İnsandır çünkü.'