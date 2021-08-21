USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında heykel sempozyumu düzenledi. Etkinlikte bazı heykellerin neyi ifade ettiği tartışma yarattı.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:30
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 25 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenledi.

Düzenlenen sempozyum, Türkiye, Macaristan, İspanya ve İran'dan 9 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP'Lİ BELEDİYENİN SEMPOZYUMUNDA GARİP HEYKEL

Sempozyumda yapılan bazı heykellerin neyi temsil ettiği anlamlandırılamazken, CHP'li belediye başkanları da etkinliğe katıldı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'Lİ BAŞKANLAR ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Sempozyumun son gününde heykeltıraşlar ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan eserleri tek tek inceledi.

SANATÇILARA PLAKET VERİLDİ

Heykeltıraşlara ortaya koydukları eserler için teşekkür eden Zeydan Karalar ve Hasan Akgün, sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim etti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı