O işlemlerde yeni dönem! Malulen emekli olanların anne babası da maaş alacak!

Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken, meydana gelen kazalar nedeniyle 'malul' olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi.



Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor.



Yapılan düzenlemeyle 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi.



Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak.



TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE DÖNEMSEL PRİM ÖDEME



Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlara dönemsel prim ödeme imkânı getirildi.



Bu kapsamdakilerin, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemesi yönünde düzenleme yapıldı.



Ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında 10 gün ve daha fazla ve konut kapıcılığı işyerinde çalışanlara ilişkin düzenleme yapıldı.



İlgili madde, 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri' şeklinde değiştirildi.



Bu kapsamda çalışanlar istekleri durumunda uzun vadeli sigorta hükümlerinden yararlanabilecek.



Mevcut uygulamada tarım ve orman işçilerinde süreksiz çalışanların primleri aylık ödeniyordu.

