Adalar'daki çöp yığınları vatandaşı çileden çıkarttı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na protesto sesleri yükseldi

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki birçok belediyede vatandaşların yeterli hizmet alamaması sorunları sürerken CHP'li Adalar Belediyesi'nde biriken çöpler bölge sakinlerini çileden çıkarttı.



Bölgeyi ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden Adalar sakinleri İmamoğlu'nu zor durumda bıraktı.







KOCA ADAYA 4 GÖREVLİ!

Bir Adalar sakini sıkıntısını İmamoğlu'na şu sözlerle aktardı;



Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde 'Biz dört kişiyiz' dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım.



TEMİZLİK SİZ GELECEĞİNİZ İÇİN YAPILDI

Adayı dolaşıp fotoğraflayacağım. hani dediniz ya 'Ben dolaştım' diye. Siz geleceğiniz zaman temizlendi herhalde. Ama ben bu adada yaşıyorum ve adanın temizliği 4 kişi ve koca ada... Artık siz düşünün.