20 Ağustos Cuma Hutbesi Yayınlandı mı? 20 Ağustos Cuma Hutbesinin Konusu Nedir?

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam alemiyle paylaşıldı. 20 Ağustos Cuma hutbesi:





İşte merakla beklenen 20 Ağustos 2021 Cuma hutbesi konusu;Muhterem Müslümanlar!Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever.”[1]Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.”[2]Kıymetli Müminler!Yüce dinimiz İslam, yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul saymamıştır.Aziz Müslümanlar!Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam'ı güzel yaşamak, Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah ve Resûlü'nün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün vermemektir. Nefsimize, heva ve hevesimize, şeytanın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı tamamlamaktır.Değerli Müminler!Müslüman, vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya koymakla muhatap kılınmıştır. En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin, hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için çaba gösterir.Aziz Kardeşlerim!İşimizi iyi yapmak, hem Allah'a, hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz. Unutmayalım ki dünya ve ahirette başarıya ulaşacak olanlar, Allah'ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a havale edenlerdir. Hutbemi, Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz.”[3][1] Bakara, 2/195.[2] Beyhakî, Şüabü'l-îmân, 4/334.[3] Kehf, 18/30.Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüİşte merakla beklenen