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Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu Nasıl? Süper Lig 1. Hafta Maç Sonuçları

Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu Nasıl? Süper Lig 1. Hafta Maç Sonuçları

Süper Lig’de yeni sezon Beşiktaş Rizespor maçı ile başladı. Ardından Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmaları ekrana geldi. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig 1. Hafta maç sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, Süper Lig 1. Hafta puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 1. Hafta maç sonuçları…

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:53
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:58
Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu Nasıl? Süper Lig 1. Hafta Maç Sonuçları

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu başladı. Yeni sezonun ilk hafta mücadeleleri bir bir tamamlanırken puan durumu da netleşiyor. Bu akşam gerçekleşecek olan mücadelelerle birlikte Süper Lig 1. Hafta puan durumu kesinlik kazanacak. Peki, Süper Lig 1. Hafta puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 1. hafta puan durumu

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI NASIL?


Beşiktaş 3-0 Ç.Rizespor

Karagümrük 3-2 Gaziantep FK

Altay 3-0 Kayserispor

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa

Başakşehir 0-1 Alanyaspor

Antalyaspor 1-1 Göztepe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe



16 Ağustos Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var?


İşte futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen 16 Ağustos pazartesi  günü Süper Lig maçları;

19:15 Sivasspor – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

19:15 Y.Malatyaspor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Kocaelispor – Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45 Giresunspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1



Süper Lig’in maçları nefes kesen mücadelelerle ekranlara gelmeye devam edecek. Süper Lig maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler maçları Bein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarından takip edebilirler.

Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu16 Ağustos Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var?Süper Lig 1. Hafta Maç Sonuçları


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