Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu Nasıl? Süper Lig 1. Hafta Maç Sonuçları

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu başladı. Yeni sezonun ilk hafta mücadeleleri bir bir tamamlanırken puan durumu da netleşiyor. Bu akşam gerçekleşecek olan mücadelelerle birlikte Süper Lig 1. Hafta puan durumu kesinlik kazanacak. Peki, Süper Lig 1. Hafta puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 1. hafta puan durumu…





SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI NASIL?



16 Ağustos Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var?



Beşiktaş 3-0 Ç.RizesporKaragümrük 3-2 Gaziantep FKAltay 3-0 KayserisporHatayspor 1-1 KasımpaşaBaşakşehir 0-1 AlanyasporAntalyaspor 1-1 GöztepeAdana Demirspor 0-1 Fenerbahçeİşte futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen19:15 Sivasspor – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 219:15 Y.Malatyaspor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 120:30 Kocaelispor – Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 121:45 Giresunspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1Süper Lig’in maçları nefes kesen mücadelelerle ekranlara gelmeye devam edecek. Süper Lig maçlarını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler maçları Bein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarından takip edebilirler.