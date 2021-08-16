CHP'li İmamoğlu'nun taksicilere mobingini Kıyasettin Telli anlattı!

Uzun zamandır CHP'li başkan İmamoğlu'nun hedefinde olan taksi şoförlerinin yaşadığı mobingi Kıyasettin Telli anlattı. Telli, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmeyen İmamoğlu'nun kendisinden önce başlatılan yenilikleri de ortadan kaldırdığını vurguladı.



ZORUNLU LGBT EĞİTİMİ VAR AMA ŞOFÖR EĞİTİMİ YOK!



“Bizim en büyük sıkıntımız şuan mütemadiyen ısıtıp ısıtıp pazarlanan ‘kötü taksici' imajıdır. Biz bunu değiştirmek adına meslektaşlarımızı geliştirmek adına zorunlu eğitimler talep ettik. Bu eğitimler öyle kapsamlı ki acil yardımdan empatiye oradan diksiyona kadar misafirlerimizin sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz konuları detaylı şekilde kapsıyordu. Bu talebimiz eski belediye başkanımız Mevlüt Uysal tarafından kabul edildi ve biz eğitimlere başladık. Fakat sonrasında henüz 52 bin taksi şoföründen yüzde 3'ü eğitim almışken belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu tarafından durduruldu. Üstelik hiçbir gerekçe göstermeksizin. Bu konuda yoğun tepki aldıklarında ise ortaya çıkıp pandemi sebebiyle iptal ettiklerini söylediler fakat onlar göreve geldiğinde tarih 2019 Haziran ayıydı ve henüz pandemi yoktu fakat yine de eğitimler iptal oldu. Ve biz şunu da biliyoruz ki CHP'li İBB yönetimi önemsediği konularda eğitim vermeyi pandemi boyunca sürdürdü mesela belediye çalışanlarına zorunlu LGBT eğitimi gibi!



BİZİM TALEBİMİZİ KENDİ PROJESİ GİBİ ANLATIYOR!



İmamoğlu, eğitim vermeden her gelene 100 TL karşılığı taksi kullanma kartı vererek sektörümüzün kalitesini kasten düşürüyor. Taksi Kullanma kartı veren İBB, ama suçlanan tüm Taksiciler!”



“İmamoğlu inatla çıkıp ‘daha konforlu araçlar taksicilik yapacak' diyor ama bize alan bırakmıyor. Kendi projesi olduğunu söylediği bir durum var. Konforlu araçlar, eğitimli şoförler ve telefon uygulamasından kurulacak irtibat. Yalnız farkında değil sanırım fakat bizde bunları talep ettik ve ediyoruz. Ama bize bunun iznini vermiyor. Yukarda da belirttiğim gibi ilk olarak eğitim talebimizi hiçe saydılar ve iptal ettiler. “



BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL TAKSİ İŞLETMECİSİ!



“Bizim talep ettiklerimizle kendisine bir proje oluşturmuş ve bununla bize neredeyse rakip olacak. Ki bunun kanunda da yeri yok. Belediye nasıl 5 bin taksi yönetecek? Kişinin dahi 2 plakası olamazken nasıl bir belediye 5 bin taksi sahibi olabilir? Belediye neden bizim kendimizi geliştirmemize engel oluyor biz anlamış değiliz. En yakın örnek Bursa Belediyesi'nin açtığı ticari taksi ilanı. Orada çok net yazıyor şahıslara bir tek plaka verileceği. İmamoğlu bu konuda da kendini aşıyor ve kanunu hiçe sayıp taksi işletmecisi olmaya kalkıyor.



BU ZARARLAR İSTANBULLUNUN CEBİNDEN ÇIKACAK!



Keşke önce kanunen sorumluluğunda olan İETT otobüsleri ile ilgilense! Biz biliyoruz ki çok uzun yıllardır İETT otobüsleri yenilenmiyor ve sayıları artmıyor. Son zamanlarda sık sık bozulan, yolda kalan otobüs haberleri duyuyoruz. Bunu da geçtik seçim vaatleri olan raylı sistemlerin sayısını arttırmayı değil gerçekleştirmek başlayan projelerin sonlandırıldığını duyuyoruz. En yakın örnek Sancak Tepe metrosu inşaatına hafriyat dökülmesi. Sebebiyse yeterli fizibil olmamasıymış. Üstelik daha önce aksi yönde rapor veren Orhan Demir şuan İBB Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonunda. Bu gerçekleşen kamu zararı İstanbullunun cebinden çıkıyor elbette. Kendi sorumluluklarına bu kadar duyarsız davranan CHP'li İmamoğlu'nun taksi şoförlerine bu kadar kafayı takmış olmasının altında ne yattığını doğrusu merak ediyoruz.”