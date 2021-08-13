İstanbul Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri Nelerdir? İstanbul Üniversitesi AÖF Başvuru Koşulları Nelerdir?

Ön lisans ya da lisans programlarında eğitim gören kişilerin ikinci bir programa kayıt yaptırmasına ikinci üniversite denilmektedir. Türkiye’de sınavsız ikinci üniversite adı verilen bu program ile aynı anda iki üniversite okumak mümkündür. Peki, pek çok öğrencini hayali olan İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri nelerdir? İkinci üniversiteye kimler başvuramaz?





İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilir?



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İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapamaz?



• ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulunan üniversitelerde okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar başvurabilir.• Önlisans öğrencileri- mezunları önlisans programlarına kayıt yaptırabilir.• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına kayıt gerçekleştirebilir.• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kaydı bulunan ya da mezun olanlar kayıt gerçekleştirebilir.• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvuru yapabilir.• Coğrafya• Çocuk gelişimi• Felsefe• İktisat• İnsan Kaynakları Yönetimi• İş sağlığı ve güvenliği• İşletme• Rekreasyon• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi• Sosyoloji• Egzersiz ve Spor Bilimleri• Tarih• Uluslararası Ticaret ve Lojistik• Yönetim Bilişim Sistemleri• Adalet• Çocuk Gelişimi• Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği• İş Sağlığı ve Güvenliği• Kültürel Miras ve Turizm• Laborant ve Veteriner Sağlık• Sağlık Kuramları İşletmeciliği• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi• Sosyal Hizmetler• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik• Yaşlı Bakımı• Grafik Tasarım• Marka İletişimi• Herhangi bir üniversite mezunu olmayan, üniversitede kaydı olmayan ya da kaydını sildirmiş kişiler,• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi olanlar,• Denklik belgesi olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,• Ön lisans öğrencileri ya da mezunları lisans programlarına kayıt gerçekleştiremezler.ve detayları önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak