Harp okulları sınav sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.



İşte, 2021 MSÜ harp okulları sınav sonuçları sorgulama ekranı...



MSÜ HARP OKULLARI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



MSÜ-2021 harp okulları sınavına katılım sağlayan askeri öğrenci adayları, sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye, 'personeltemin.msb.gov.tr' üzerinden ulaşabilecek.



MSÜ HARP OKULU KAYIT TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu adayları için kayıt ile ilgili ilan ve açıklamalar kısmında şu bilgilere yer verildi:



Değerli Adaylarımız;



1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;



a. Çağrı ve kayıt işlemleri 23 Ağustos-07 Eylül 2021 (son tarih 07 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.



b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 08-17 Eylül 2021 (son tarih 17 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.



2. 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.



3. 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.



4. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.



5. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.



6. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;



* 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen,



* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".



Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.



7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (21 Ağustos-07 Eylül 2021) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (07 Eylül 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.



8. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (08-17 Eylül 2021) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (17 Eylül 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).



9. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.



10. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.



11. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.



12. Hava Harp Okuluna (HHO), Öğrenci Seçme Uçuşunda (ÖSU) başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya giremeyecektir. ÖSU'da başarılı olup HHO Kontenjanına giremeyen, ÖSU'dan elenen ve ÖSU kontenjanına giremeyenlerden diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.



13. Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO K.lığında okumak üzere istihkâm sınıfına aday seçiminde; ilk tercihi HHO olan ve tercih döneminde PERTEBİS programı üzerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'nda istihkâm sınıfında okumak istiyorum şeklinde tercih yapan adaylardan; ÖSU Kontenjanına giremeyen veya "Askeri Öğrenci olur. Kategori -1 Hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir." kararlı sağlık raporu alan adaylar ADP sıralamasına göre yerleştirilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkâm tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.



14. YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 220,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca taban puan şartını sağlayan adaylardan, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Tablo-1B'sinde yer alan Mühendislik Programlarına başvurabilme şartı olan en düşük başarı sırası 300.000 olan (YKS-Sayısal Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 300.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir. YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puan türlerinden en düşük başarı sırası 350.000 olan (YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 350.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.



15. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın varsa, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.