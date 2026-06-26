Trump'ın Adımları Siyonist Yönetimi Panikletti! ABD'den KAAN Programına Kritik Destek

İsrail merkezli İ24 News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Türkiye'ye yapması beklenen NATO ziyareti öncesinde Washington yönetimi, Türkiye'nin yerli üretim beşinci nesil savaş uçağı KAAN için yüz milyonlarca dolar değerinde motor satışına onay verdi. Haberde, söz konusu kararın Türkiye'nin önemli bir savaş uçağı filosu oluşturmasının önünü açabileceği belirtilirken, gelişmenin İsrail'de endişeyle takip edildiği ifade edildi.İ24 News'in aktardığına göre, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) kıdemli araştırmacı Dr. Galia Lindenstrauss, Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin, Trump'ın Erdoğan'ı etkili ve sonuç alabilen bir lider olarak görmesine dayandığını söyledi.Lindenstrauss, 'Trump, Erdoğan'ı 'verimli' yani ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlayabilen, ona gerekenleri verebilen ve aynı zamanda kazanan bir lider olarak görüyor. Trump'ın başarı odaklı liderler aradığını biliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Dr. Asa Ophir ise iki lider arasındaki siyasi uyuma dikkat çekerek, 'Erdoğan, Donald Trump'ı takdir ediyor çünkü onunla 'iş' yapabileceğini düşünüyor.' ifadelerini kullandı.Habere göre, Trump'ın açıklamalarının ötesinde ABD yönetimi, Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirebilecek somut adımlar da atmaya başladı. Haberde, ABD hükümetinin Türkiye'nin savunma sanayisindeki amiral gemisi projelerinden biri olan KAAN hayalet savaş uçağı için yüz milyonlarca dolar değerindeki motor satışını onayladığı kaydedildi.Haberde, İsrail'de en büyük endişenin Türkiye'nin yeniden Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarını alma sürecine dönebileceği ihtimali olduğu belirtildi. Tel Aviv yönetiminin yıllardır Washington ile birlikte bu anlaşmanın gerçekleşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verilen haberde, Netanyahu'nun, 'Harika pilotlarımızı en iyi ekipmanlarla donatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve şunu da ekleyeyim: Bu ekipmanlardan mahrum bırakılması gerekenlerin de bu ekipmanlara erişimini engelleyeceğiz.' dediği hatırlatıldı.İ24 News'e göre Trump'ın son dönemde verdiği mesajlar, ABD'nin Türkiye politikasında değişim sinyali olarak değerlendiriliyor. Türkiye'ye yönelik tutumu sorulan Trump, 'O bir NATO üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama gerçekten bir üye. NATO'nun güçlü bir üyesi.' ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, 'Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.' dedi.Haberde, Türkiye'nin daha gelişmiş Amerikan askeri teknolojilerine erişim sağlayabilme ihtimalinin, özellikle Başkan Erdoğan'ın bölgesel politikaları nedeniyle Tel Aviv yönetiminde ciddi endişe yarattığı belirtildi.İ24 News, Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.' sözlerinin hem Tel Aviv'de hem de Washington'da ABD-Türkiye güvenlik ilişkilerinin geleceği ve bunun İsrail'e olası yansımaları konusunda soru işaretleri oluşturmayı sürdürdüğünü aktardı.