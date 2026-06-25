WhatsApp'ta Yeni Özellik! 'Güven Uyarıları' Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Meta, şirket bünyesindeki uygulamalardan biri olan WhatsApp için kimlik dolandırıcıklarının önüne geçebilmek için yeni bir adım attı. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için getirilen güncelleme sayesinde siber güvenlik uzmanlarının "Güven Uyarısı" ekranı olarak adlandırdığı bir pop-up ekran karşımıza çıkacak. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmadan önce bu güven uyarısını alacaksınız ve WhatsApp size mesajı gönderen kişi hakkında önemli bilgiler verecek. Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

Güvenilir kaynakların güncelleme ile ilgili yayınladığı raporlara göre güncellemenin temel amacı dolandırıcıların çok sık kullandığı belli başlı taklit yöntemlerinin çürütülmesini sağlamak. Örneğin 'Merhaba anne/baba, numaramı değiştirdim' gibi dolandırıcı klişeleri kullanıcıyı dürtüsel olarak harekete geçirdiğinden kullanıcı karşıdakinin bir yabancı olup olmadığı ile ilgilenmeden bu tuzağa düşebilir. WhatsApp getireceği bu güncelleme sayesinde bunun önüne geçmeyi planlıyor.WhatsApp'ın yeni arayüzü sayesinde kullanıcılara tanımadıkları kişilerden gelen mesajlar açılmadan önce bir pop-up ekran çıkıyor. Bu ekranda kaydedilmemiş numara ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ekranda yer alan üç temel bilgi ise şu şekilde:Gönderenin telefon numarasının kayıtlı olduğu ülke.Kullanıcı ve bilinmeyen göndericinin ortak grup sohbetleri olup olmadığı.Numaranın kullanıcının adres defterinde tamamen bulunmadığını doğrulayan net bir gösterge.Bu ekranda yer alan bilgilerin altında da sohbete devam etme ve sohbeti iptal etme seçenekleri bulunuyor. Böylelikle karşı taraf bilgilendirilmeden siz sohbetten çıkabilir ve hayatınıza devam edebilirsiniz.Daha önceleri sohbet başladıktan veya bir bağlantı açılmaya çalışıldığı esnada devreye giren güvenlik önlemlerini artırmayı planlayan bu güvenlik güncellemesinde kullanıcının içgüdüsel boşluklarından yararlanılıp dolandırıcılığa maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.