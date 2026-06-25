AK Parti Genel Sekreteri Açıkladı! 'Şuan Seçim Gibi Bir Gündemimiz Yok'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partinin öncelikli gündeminin seçim beyannamesindeki çalışmaları ve ekonomik kararlılığı vatandaşa pozitif olarak yansıtmak olduğunu söyledi. İnan, şeffaf bir muhalefet arzu ettiklerini belirtirken, kongre süreçlerinin partilerin sicili olduğunu vurguladı.Şu an için bir seçim gündemlerinin bulunmadığını açıkça ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, hedeflerine odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:"Ya şunu söyleyeyim tabi açıkçası bizim şu an seçim gibi bir gündemimiz yok. Biz Türkiye için ortaya koyduğumuz hedefleri, özellikle seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz çalışmaları ve ekonomik olarak ortaya koyacağımız kararlılığı en hızlı bir şekilde vatandaşımıza pozitif manada nasıl döndürürüz bunun gayreti içerisindeyiz."Partinin kuruluş yıl dönümüne ve icraat hazırlıklarına değinen İnan, AK Parti siyasetinin karakterini şu sözlerle özetledi:"14 Ağustos günü partimizin yirmi beşinci senesini kutlayacağız ve burada AK Parti yirmi beş sene boyunca ezber bozan siyasetin adı oldu. Reform siyasetin adı oldu. Reformlarla ve milletimizin lehine ortaya koyacağımız tüm ezber bozan icraatlarımızın inşallah hazırlığı içerisindeyiz. Bizim gündemlerimiz bu konuda başka."Siyasi arenada görmek istedikleri muhalefet anlayışını tarif eden İnan, mevcut tablodan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şöyle konuştu:"Ama arzu ettiğimiz muhalefeti size biraz önce söyledim. Yani gerçekten de bu yolsuzluk meselelerinden arınmış, topluma hesap vermiş ve bu konuda gerçekten de şeffaf bir muhalefeti biz arzu ederiz ve bu konuda bizimle iktidarı denetleyen, iktidara milli konularda güç veren ve bu konularda da bize böyle katma değerli eleştirilerde bulunacak bir muhalefeti arzu ederiz. Biz uzun zamandır bunu maalesef göremiyoruz."Kongre süreçlerinin hem anayasal düzendeki hem de parti tarihindeki önemine dikkat çeken Genel Sekreter İnan, sözlerini şöyle tamamladı:"Siyasi partilerin bakınız AK Parti Genel Sekreteri olarak şunu ifade etmem lazım. Kongreleri adeta siyasi partilerin tapuları niteliğindedir. Anayasamızda siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanır. Bir siyasi partinin ortaya koyduğu kongre süreçleri de açıkçası o partinin sicilidir ve Türk demokrasisinde biz AK Parti olarak kongre süreçlerini güçlendirmiş, sekiz defa olağan kongresini yapmış ve kongre modelini ortaya koymuş, dünya standartlarına kavuşturmuş ve bu kongre süreçlerinde de AK Parti'nin ne kadar dünyadaki en güçlü siyasi partilerden biri olduğunu ve Türk siyasetinin bir markası haline dönüştüğünü her kongre sürecimizde biz ispatlamışızdır ve Türkiye'nin gerçek hedeflerini kongrelerimizde duyurmuşuzdur."