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Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Rüşvet Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul, İzmir ve Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Rüşvet Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Ekleme: 26.06.2026 - 09:12 Güncelleme: 26.06.2026 - 09:38 / Editör: Fehmi Öztürk
Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Rüşvet Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenledi.

Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlüklerin yapıldığı ve rüşvetler alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Rüşvet Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.