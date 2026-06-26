Rüşvetin 'Ağbaba'sı! Belediye Başkanları Da Kıskaçta

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması genişliyor. Seferihisar ve Balçova belediyelerinden 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği ortaya çıkan Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi üzerinden 500 bin TL, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın kendi hesabından ise 300 bin TL gönderildiği belirlendi. Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'de, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın, bir müteahhitten gelen 500 bin lira rüşveti 7 Mart 2024'te, itirafçı olan yerel gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla, CHP'den ihraç edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a gönderdiği belirlenmişti.Ayrıca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da 27 Şubat 2024'te Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği ortaya çıkmıştı.Bunun üzerine geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Pehlivan ve Akyılmaz tutuklandı. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesiyle Akyılmaz'ın hesap hareketlerini detaylı olarak inceleyen MASAK yeni tespitler yaptı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya 500 bin TL gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin, Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı kaydedildi.Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024'te Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın 335 bin TL'sinin Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.MASAK ayrıca, eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da yerel seçim öncesinde benzer bir yöntemle Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiğini belirledi. Bayır'ın 22 Mart 2024'te Akyılmaz'ın hesabına 300 bin TL gönderdiği tespit edildi.Bu tespitler üzerine yapılan ikinci dalga operasyonda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik, Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, annesi Meryem Yiğit ile Seferihisar Belediyesi,İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile belediye görevlileri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.Bir şüpheli aranırken, Karabulut'un makam odasında ve inşaat şirketi sahibi Mustafa Durak'ın evinde, birer ruhsatsız silah da ele geçirildi.Sabah'ın haberine göre; İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adayları tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesinde, bağış prosedürü dışında ve birbirine çok yakın tarihlerde Ağbaba'nın danışmanına gönderilen paraları, adaylık rüşveti olarak değerlendirdi.Yolsuzluk operasyonunun merkezinde, 19 Haziran'da rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Özlem Akyılmaz'ın danışmanı olduğu CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yer alırken, Ağbaba hakkında 'rüşvet almak' suçuna ilişkin soruşturma evrakının tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.