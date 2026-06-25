Mitingdeki Çirkin Sözlerin Bedeli 150 Bin TL! Özgür Özel'in İtirazına Ret

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında son nokta konuldu. İstinaf mahkemesi tarafından kesinleşen karar doğrultusunda tahsil edilecek 150 bin TL'lik tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı öğrenildi.Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği bir mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen bu ağır açıklamalar sebebiyle Özgür Özel'e açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda hukukun gereğini yaptı ve CHP Manisa milletvekili Özgür Özel hakkında 20.11.2025 tarihinde 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Özel'in itirazını reddetti ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.Manevi tazminat kapsamda tahsil edilecek tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.