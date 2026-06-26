Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.BURSA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyorDENİZLİ 22°C, 37°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 22°C, 36°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 20°C, 35°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 33°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 34°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 17°C, 33°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 28°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 31°CParçalı bulutluRİZE 19°C, 27°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 28°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 19°C, 26°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 26°CParçalı bulutluKARS 8°C, 24°CParçalı bulutluMALATYA 17°C, 33°CParçalı bulutluVAN 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık