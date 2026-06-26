Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari, Aydın, Muğla ve Antalya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
DENİZLİ 22°C, 37°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 35°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 34°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 17°C, 33°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 27°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık