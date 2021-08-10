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Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi başvuru şartları neler? İşte PMYO başvuru tarihleri!

Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi başvuru şartları neler? İşte PMYO başvuru tarihleri!

Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 yılı için 2 bin 500 öğrenci alınacağı duyuruldu. Duyuru sonrası herkes Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi başvuru şartları neler? PMYO başvuru tarihleri ne zaman? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:19
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:33
Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi başvuru şartları neler? İşte PMYO başvuru tarihleri!

Polis Akademisi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayınladığı ilanla, 2021-2022 öğretim yılı için 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim alacak. Eğitim süreci başarılı geçen öğrenciler ise polis memuru olarak atanacak. Bu duyurunun ardından birçok kişi Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi başvuru şartları neler? PMYO başvuru tarihleri ne zaman? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi. Sizler için Polis Akademisi Başvurusu takvimini yazdık.

Polis Akademisi Başvurusu Nasıl Yapılır?


Polis Akademisine başvurmak isteyen adaylar, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 13-27 Ağustos'ta 'www.pa.edu.tr' adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Polis Akademisi Başvuru Şartları Neler?


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Polis Akademisi Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Polis Akademisi Başvuru Tarihleri Ne Zaman?


Polis Akademisi başvuru tarihleri 13-27 Ağustos olarak duyuruldu. Bu tarihler arasında Polis Akademisinde okumak isteyen ve şartlarına yerine getiren tüm adaylar başvuru yapabilecek.

Polis Akademisi başvurusu nasıl yapılır ve Polis Akademisi başvuru şartları neler sorularının yanıtı bu şekilde açıklanmıştır. Polis Akademisi başvuru tarihleri de haberimizde yer almaktadır.

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