Manavgat'ta Muharrem İnce'ye sert tepki!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.



Yanan alanda fotoğraf çektiren İnce'ye vatandaş, 'fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat.' diye seslendi. İnce ise, 'doğru söylüyorsun' demekle yetindi.



Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesine giderken paylaşılan fotoğrafı üzerinden, 'İn o helikopterden, oradan halk görünmez' paylaşımını yapmıştı.