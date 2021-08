Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı

Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.



119 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada, 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Pakdemirli, "#OrmanınKahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor." dedi.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"4 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLER ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"



"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz.



"CANIN DIŞINDA HER ŞEYİN YERİNE BİR ŞEY KONULABİLİR"



Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerkiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin. Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.



"YANGINLARLA MÜCADELEMİZ CANSİPERANE DEVAM EDİYOR"



Yangınlarla mücadelemiz son derece cansiperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.



"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZIN MUĞLA'DA %70'İNİ BİTİRDİK"



Tabii ki yangın hala sürüyor. Özellikle yangının bittiği alanlarla zarar gören vatandaşlarımızla ilgili normal hayata döndürme konusunda neler yapılır onun için toplantı gerçekleştirdik. Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da %70'ini bitirdik.



"BELEDİYELERİMİZİN KATKILARI SONSUZ"



Özellikle 4-5 günlük yangınların bilançosunda durumun büyümesinde belediyelerimizin katkıları sonsuz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz.



CAN KAYBI YÜKSELDİ



Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'deki bu yangılarda, özellikle 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN BELEDİYELERE ÇAĞRDI



Belediyelerimize şu çağrıyı yapıyorum. Hem devam eden yangınlar hem de yangınlar sonrası toplantı yapıp, sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl götürürüzün çalışmasını yapmalıyız. Siyasetten ayrı bir çağrıdır bu. Bu yangından sonra oturup Belediyelerimizle çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması için buradaki kapasiteyi daha iyiye getirmeyi konuşuruz.



Çalışanlarımız çok teşekkür ediyorum. Dün 15 kişi ölümden döndü. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelere, AFAD'a kardeş ülkelere sağlık çalışanlarına, ekiplere su yemek taşıyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.



İnşallah ilk yağmurlarla beraber "Geleceğe nefes" kampanyasının bir benzerini 84 milyonun katılımıyla bu alanları yeşillendirme gayreti içinde olacağız.