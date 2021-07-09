Vatandaş isyanda! Hangisi daha beceriksiz? İzmir mi Ankara mı?

CHP'nin çöp, çukur ve çamur belediyeciliği son olarak Ankara ve İzmir'de kendini gösterdi. İzmir'de sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Çevre esnafı yaşanan rezaletten dolayı oldukça rahatsızken, belediyenin üzerine düşeni yapmadığı görüldü.



Pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yetkililere teslim edilse de esnafın çözüm çağrıları şu ana kadar bir yanıt bulmuş değil.





ANKARA DA ALTTA KALMADI



Öte yandan benzer bir kriz de belediye yönetini CHP'de olan başkent Ankara'da yaşanıyor.Ankara Çankaya'da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı, vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.Birçok çöp konteynerinde çöplerin biriktiği, toplanmadığı ve kötü kokular yaydığı görüldü.