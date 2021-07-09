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Vatandaş isyanda! Hangisi daha beceriksiz? İzmir mi Ankara mı?

Vatandaş isyanda! Hangisi daha beceriksiz? İzmir mi Ankara mı?

CHP'li İzmir'de Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da vatandaş moloz ve çöp yığınlarına uyandı. Bölgede yaşayanların sert tepkisi ile sonuçlanan çevre katliamı akıllara CHP'li Ankara'yı getirdi. Benzer durum Ankara'da belediye işçilerinin yönetimle anlaşmazlık yaşamasından dolayı çöplerin caddede kalmasını hatırlattı. Vatandaşlar çöp yığınlarına ve pis kokuya maruz bırakıldı.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 12:10
Vatandaş isyanda! Hangisi daha beceriksiz? İzmir mi Ankara mı?

CHP'nin çöp, çukur ve çamur belediyeciliği son olarak Ankara ve İzmir'de kendini gösterdi. İzmir'de sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Çevre esnafı yaşanan rezaletten dolayı oldukça rahatsızken, belediyenin üzerine düşeni yapmadığı görüldü.

Pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yetkililere teslim edilse de esnafın çözüm çağrıları şu ana kadar bir yanıt bulmuş değil.

ANKARA DA ALTTA KALMADI


Öte yandan benzer bir kriz de belediye yönetini CHP'de olan başkent Ankara'da yaşanıyor.

Ankara Çankaya'da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı, vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.

Birçok çöp konteynerinde çöplerin biriktiği, toplanmadığı ve kötü kokular yaydığı görüldü.

 
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