Vatandaş isyanda! Hangisi daha beceriksiz? İzmir mi Ankara mı?

CHP'li İzmir'de Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da vatandaş moloz ve çöp yığınlarına uyandı. Bölgede yaşayanların sert tepkisi ile sonuçlanan çevre katliamı akıllara CHP'li Ankara'yı getirdi. Benzer durum Ankara'da belediye işçilerinin yönetimle anlaşmazlık yaşamasından dolayı çöplerin caddede kalmasını hatırlattı. Vatandaşlar çöp yığınlarına ve pis kokuya maruz bırakıldı.
CHP'nin çöp, çukur ve çamur belediyeciliği son olarak Ankara ve İzmir'de kendini gösterdi. İzmir'de sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Çevre esnafı yaşanan rezaletten dolayı oldukça rahatsızken, belediyenin üzerine düşeni yapmadığı görüldü.
Pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yetkililere teslim edilse de esnafın çözüm çağrıları şu ana kadar bir yanıt bulmuş değil.