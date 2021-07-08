'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmıştı.



Aydın'ın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldükten sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. 'Tosuncuk nerede?' sorusunun cevabı artık kesin olarak belli oldu.



'MAĞDURLARIN PARASINI ÖDEYECEĞİM'



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.



Öte yandan Aydın ilk ifadesinde mağdurların tüm paralarını ödemek istediğini söylemişti.