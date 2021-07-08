Hayvanları Koruma Kanunu kabul edildi mi? Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri neler? İşte Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri 2021!

Hayvanları Koruma Kanunu çıktı mı sorusu herkes tarafından merak ediliyordu. Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanunda Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri merak konusu oldu. Uzun zamandır herkesin beklediği Hayvanları Koruma Kanunu'na dair yapılan teklifte Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları yeniden düzenlenecek. Evcil hayvanları kasten öldüren kişilere 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye de hapis cezaları 6 aydan 3 yıla kadar uygulanabilecek. Daha birçok maddeyi içinde bulunduran Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri oldukça merak ediliyor. Peki Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri neler? Hayvanları Koruma Kanunu çıktı mı? Sizler için Hayvanları Koruma Kanunu maddelerini yazdık.





HAYVAN HAKLARI YASASI ÇIKTI MI?



HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDELERİ NELER? HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDELERİ 2021



Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'ye verilen teklif sonrası kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teklifi imzaladıktan sonra Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.-Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alacak.-Ev hayvanını ya da evcil hayvanı kasten öldüren kişilere 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.-Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.- Hayvanları dövüştüren kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse verilecek ceza yarı oranı artırılacak. Bu suç veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya onları korumakla görevlendirilen kişilerce işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.-Sahibi tarafından işlenen suçlar dahil olmak üzere, bu suçların işlenmesi durumunda Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulacak. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğinde olacak. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılacak.-Belirtilen suçlar başka bir kişi tarafından sahipli hayvana yapıldığında, hayvan sahibinin şikayeti üzerine soruşturma açılacak.-El konulan kedi ve köpekler ile bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediyeye verilecek.-Rehabilite edilen hayvanlar veri tabanına kaydedilecek.- Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.-Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise en yakın belediyeye hayvanları götürecek.-Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esas olacak.-Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce geçici bakımevlerine alınarak veri tabanına kaydedilecek. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınacak.-Mevcut işletmeler ise herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemeyecek, üretim yapamayacak, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını devredemeyecek. Bu işletmelerin hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, teklif yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.-Burada belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına 25 bin lira idari para cezası verilecek.-Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek.-Belirtilen hayvanları sahiplenmiş olanlardan, bu madde hükmü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım uygulanmayacak.-Kısırlaştırma işlemi için; daha önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecek. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilecek ve kayıttan düşürülecek.-Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Aykırı hareket edenlere, 11 bin lira idari para cezası verilecek. Yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası ile birlikte hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.-Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilecek. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin lira idari para cezası kesilecek.-Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, teslim edilen bu hayvanları kabul etmek zorunda olacak.-Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2023, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevlerini kuracak.-Belediyeler, üç yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayıracak. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.-Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.-Teklife ihdas edilen yeni maddeyle, hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi amaçlanıyor. Buna göre medya hizmet sağlayıcıları zorunlu yayınlarında bu konuya da yer verecek.-Ayrıca kabul edilen önergeyle, 25 binin üzerinde olan belediyelere hayvanların korunması ve bakımı noktasında yeni sorumluluklar getiren maddeye büyükşehir ilçe belediyeleri de eklendi.