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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ettiğimiz yeminle başladığımız yeni yönetim şeklinde 3. yılı geride bırakıyoruz. Doğrudan milletin oyu ile doğrudan Cumhurbaşkanı seçilişimizin 7. yılını tamamlayacağız.AK Parti'yi kurarken milletin partisidir dedik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

Milletimiz yeri geldiğinde bize de canı pahasına sahip çıkmıştır. Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik. Milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır yapılan saldırılara karşı dimdik durmayı başardık.


Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz yayın yaptığı ayak üstü bin yalanın söylendiği olayları gördünüz değil mi. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Biz, buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı üzerinden 17-25 Aralık kumpasını devreye soktular. Milletimizle omuz omuza vererek fedakar mücadelemizle teröristleri açtıkları çukurlara gömdük. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir.

'YURT DIŞI ALTINLARIMIZI GETİRDİK, EKONOMİMİZİ SALDIRILARA KARŞI GÜÇLENDİRDİK'


Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları hayata geçirme faaliyetleri kutlu mücadelelere rağmen sona ermemiştir. Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek sureti ile Türkiye'yi rayından çıkarmayı başaramayanlar daha sinsi hedeflere yöneldi. Yeni hedef ekonomimizdi. Döviz kurunu harekete geçirerek faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezdirmek için defalarca atağa kalktılar. Yurt dışındaki altınlarımızı ülkemize getirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.

Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Fakat hedeflenen sonuçlar ile bu sonuçlar arasında dağlar kadar fark vardır. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldıralarda amaç da odur. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi sıkıntıya sokma gayesi aynıdır.

Gelişmiş ülkeler bile salgın döneminde bocalarken biz uygularken doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güvenliği sistemimiz ile herkesten ayrıştık.



'2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ HALE GELDİ'


Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz.

Türkiye, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirecektir. Muhalefetin giderek arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu seçimlerle ilgili telaşlarını ele veriyor. Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir.


 
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